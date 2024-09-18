Вице-премьер России прибыл в Исламабад

Вице-премьер России Алексей Оверчук прибыл с двухдневным визитом в Исламабад вместе с возглавляемой им представительной делегацией РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает корреспондент агентства, правительственный борт приземлился в международном аэропорту столицы Пакистана. Ожидается, что Оверчук встретится с президентом страны Асифом Али Зардари и премьер-министром Шахбазом Шарифом, а также проведет переговоры с первым заместителем премьер-министра и главой министерства иностранных дел республики Исхаком Даром. По данным ТАСС, в состав делегации РФ входят представители ключевых ведомств.

Стороны намерены обсудить текущее состояние двусторонних отношений и возможности дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также в области транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства и образования. В числе прочего будут рассмотрены вопросы взаимодействия в многосторонних форматах.

В августе президент России Владимир Путин заявлял, что отношения РФ и Пакистана развиваются успешно и с хорошей отдачей. По его словам это касается в том числе антитеррористического и афганского направлений. Среди прочего российский лидер указал на дружественный характер отношений Москвы и Исламабада.

Ранее сообщалось, что Пакистан ведет переговоры с Россией по поставкам СПГ.