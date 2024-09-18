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Стал известен один из пунктов «плана победы» Зеленского

Le Monde: одним из пунктов плана победы Зеленского стало вступление Киева в НАТО

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Одним из пунктов так называемого «плана победы» Владимира Зеленского в конфликте с Россией, который он планирует представить президенту США Джо Байдену, является приглашение Киева в НАТО. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на источники.

По информации газеты, Зеленский надеется получить от президента США приглашение вступить в НАТО прежде, чем Байден покинет Белый дом.

13 сентября Зеленский заявил, что в текущем месяце представит президенту США Джо Байдену план мирного урегулирования конфликта. Президент Украины не гарантирует, что его план поможет остановить конфликт, но он хочет сделать свою страну «более сильной». По словам украинского лидера, в плане будет четыре основных пункта и один, который потребуется после окончания боевых действий. Речь в плане идет о безопасности Украины, ее сильной военной поддержке, свободе в использовании ресурсов и экономической помощи Киеву.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя украинский план, заявила, что смысла оценивать заявления Зеленского больше нет. Она назвала президента Украины глубоко зависимым от «соответствующих медикаментозных средств» человеком.

Ранее в Госдуме оценили вероятность принятия США «мирного плана» Зеленского.

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