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В Госдуме оценили вероятность принятия США «мирного плана» Зеленского

Депутат Чепа: судьба многих лидеров НАТО зависит от исхода конфликта на Украине

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что план урегулирования конфликта на Украине от Владимира Зеленского, подразумевающий нанесение ударов вглубь российской территории, может быть поддержан Соединенными Штатами. Его слова приводит «Лента.Ru».

Депутат счел странной новость о подготовке мирного плана с информацией об ударах вглубь России. Чепа заявил, что слова о необходимости мира носят «декларативный характер», и вряд ли соответствующий план Зеленского увязывается с интересами Москвы.

По словам политика, сложно спрогнозировать, какое решение примет Вашингтон на основании предоставленного плана украинского лидера, но заметил, что судьба многих лидеров стран НАТО зависит от исхода кризиса, в связи с чем можно ожидать разрешения ВСУ бить вглубь РФ.

«К сожалению, с учетом того, что ситуация для Украины становится все сложнее и сложнее, мы можем увидеть и решения, которые будут иметь самые серьезные последствия», — подытожил Чепа.

В интервью Зеленский подробнее рассказал и о своем «плане победы», который он собирается представить американскому коллеге Джо Байдену. По словам украинского лидера, в нем будет четыре основных пункта и один, который потребуется после окончания боевых действий. Речь в плане идет о безопасности Украины, ее сильной военной поддержке, свободе в использовании ресурсов и экономической помощи Киеву.

Ранее Зеленского назвали «мелким пакостником» из-за планов сделать россиян несчастными.

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