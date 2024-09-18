Иранский журналист назвал цель визита Шойгу в Тегеран

Иранский журналист Хаял Муаззин в интервью Tsargrad.tv прокомментировал визит секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в Тегеран. По его мнению, основной целью этой поездки является не только укрепление стратегического партнерства, но и разрешение потенциальных разногласий. Кроме того, могли обсуждаться нюансы стратегического соглашения о сотрудничестве, которое планируется заключить в рамках предстоящего саммита БРИКС, предположил обозреватель.

«Это соглашение, если оно будет подписано, может значительно усилить позиции Ирана и России на мировой арене и сформировать мощный альянс, который будет представлять серьезный вызов для западных стратегических интересов в регионе», — сказал Муаззин.

Он подчеркнул, что визит Шойгу — важный шаг в формировании устойчивого стратегического партнерства между Ираном и Россией.

Накануне секретарь Совбеза РФ прибыл с необъявленным визитом в Тегеран. На видео, опубликованном телеканалом RT, видно, что Шойгу проводит встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом.

По данным IRIB, Шойгу также встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и передал ему послание от российского лидера Владимира Путина.

До этого Пезешкиан заявил, что правительство Ирана сотрудничает и ведет торговлю с Россией, но не поставляет ей ракет.

Ранее с Шойгу встретился президент Сирии.