Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иранский журналист назвал цель визита Шойгу в Тегеран

Журналист Муаззин: целью визита Шойгу в Иран является укрепление партнерства

close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Иранский журналист Хаял Муаззин в интервью Tsargrad.tv прокомментировал визит секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в Тегеран. По его мнению, основной целью этой поездки является не только укрепление стратегического партнерства, но и разрешение потенциальных разногласий. Кроме того, могли обсуждаться нюансы стратегического соглашения о сотрудничестве, которое планируется заключить в рамках предстоящего саммита БРИКС, предположил обозреватель.

«Это соглашение, если оно будет подписано, может значительно усилить позиции Ирана и России на мировой арене и сформировать мощный альянс, который будет представлять серьезный вызов для западных стратегических интересов в регионе», — сказал Муаззин.

Он подчеркнул, что визит Шойгу — важный шаг в формировании устойчивого стратегического партнерства между Ираном и Россией.

Накануне секретарь Совбеза РФ прибыл с необъявленным визитом в Тегеран. На видео, опубликованном телеканалом RT, видно, что Шойгу проводит встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом.

По данным IRIB, Шойгу также встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и передал ему послание от российского лидера Владимира Путина.

До этого Пезешкиан заявил, что правительство Ирана сотрудничает и ведет торговлю с Россией, но не поставляет ей ракет.

Ранее с Шойгу встретился президент Сирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами