В ЛДПР предложили изменить систему оповещения о ЧС после атаки на Торопец

В ЛДПР предложили расширить систему информирования граждан о чрезвычайных ситуациях, используя для этого смс, звонки и оповещения в соцсетях. С инициативой выступил лидер политического объединения Леонид Слуцкий после массовой атаки БПЛА города Торопец в Тверской области, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе партии.

По его словам, в ходе атаки на Тверскую область местные власти и МЧС сработали оперативно, однако до момента, пока люди найдут официальную информацию о ЧС, может начаться паника.

«Власти используют для информирования установленные регламентами ЧС каналы: телевидение, радио, наружное оповещение. Однако сегодня всю информацию граждане получают через смартфоны. Поэтому нужно расширить систему оперативного информирования о ЧС, чтобы использовать смс, звонки, системные сообщения сотовых операторов, оповещения в социальных сетях», — считает Слуцкий.

По его словам, вся координация должна проходить на межведомственном уровне, чтобы каждый гражданин получал проверенную информацию и четко понимал реальное развитие событий.

Ночью 18 сентября атаке дронов подверглась Тверская область. Основной удар ВСУ нанесли по городу Торопцу, где после атаки дрона начался пожар. Губернатор Игорь Руденя заявил, что для обеспечения безопасности жителей власти эвакуируют население из пострадавших районов. Эвакуацию организовали с помощью автобусов, работа школ и детских садов была приостановлена.

Ранее стало известно число пострадавших при атаке беспилотников на Торопец.