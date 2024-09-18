Журналист назвал российский танк самым закаленным в боях в мире

Российские Т-90 стали самыми закаленными в боях танками в мире. Такую оценку высказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.

«Российские Т-90 теперь стали самыми закаленными в боях танками в мире», — написал Боуз.

Он подчеркнул, что за последние два года танк улучшался в условиях боевых действий, а экипажи получили бесценный опыт в ходе проведения спецоперации.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин назвал отечественный танк Т-90 «Прорыв» лучшим в мире. Он отметил, что об этом говорят российские военные. Противник также признает, что этот танк является лучшим в мире, заявил Путин. По его мнению, эту машину необходимо «развивать».

До этого в России была замечена редкая модификация танка Т-90 с литой башней. Telegram-канал «Воевода Вещает» отмечает, что эта особенность танка говорит о том, что машина относится к танкам более ранней модификации.

Ранее военный эксперт раскрыл главную особенность танка Т-90 «Прорыв».