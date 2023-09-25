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Военный эксперт раскрыл главную особенность танка Т-90 «Прорыв»

Военный эксперт Кнутов: главной особенностью танка Т-90 является его башня

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РИА Новости

Военный эксперт, директор музея ПВО Юрий Кнутов в интервью Pravda.Ru перечислил главные особенности российского танка Т-90 «Прорыв». По его словам, одним из весомых преимуществ данной боевой машины является глубокое расположение ниши для боеприпасов, что снижает вероятность их взрыва в случае пробития брони.

«В этом случае, если даже снаряды подрываются, то выбивается специальная пластина, которая направляет всю взрывную волну, пламя, а также дым вне машины. Таким образом, башню не срывает, и у экипажа есть шансы остаться в живых. Именно это и дает повышение живучести», — пояснил эксперт.

Кроме того, по его словам, Т-90 оснащен мощным двигателем и динамической броней с активной защитой, которая перехватывает ракеты, летящие в сторону танка. Боевая машина при этом является более легкой, чем западные аналоги, заключил Кнутов.

В августе первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков заявлял, что за последний год выпуск бронированной техники в России вырос в четыре раза.

Ранее военный эксперт назвал слабые места американского танка Abrams.

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