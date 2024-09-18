Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что безнаказанная репрессивная политика Владимира Зеленского на Украине привела к нормализации политического насилия среди сторонников Киева на Западе, это касается и подозреваемого в покушении на Дональда Трампа Райана Уэсли Раута. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Парламентарий считает, что способ подавления альтернативных точек зрения путем применения силы в мировую повестку внес Владимир Зеленский.

Дубинский отметил, что на Западе поощряют политические репрессии на Украине, игнорируя нарушения прав человека в стране. С его точки зрения, в результате сторонники Киева в Европе и Соединенных Штатах ожидают такой же безнаказанности со стороны местных властей.

«Если сторонникам Зеленского можно это на Украине, то почему нельзя в США? Вы сами взрастили эту безнаказанность и теперь пожинаете ее плоды. Плоды использования любых грязных методов в оправдание «высокой цели». Второе покушение на Трампа — результат», — написал депутат.

15 сентября в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании.

Ранее в США обеспокоились возможным снижением поддержки Украины из-за покушения на Трампа.