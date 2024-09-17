В США обеспокоились возможным снижением поддержки Украины из-за покушения на Трампа

Взгляды подозреваемого в покушении на Дональда Трампа Райана Уэсли Раута, связанные с Украиной, могут отразиться на помощи Киеву со стороны Вашингтона и стать аргументом для сторонников прекращения военной поддержки. Об этом пишет CNN.

«Это именно то внимание, которое не нужно Украине. С начала столкновений с Россией по поводу своего будущего в 2003 году Украина тщательно избегала того политического насилия, в котором обвиняют Райана Уэсли Раута», — говорится в тексте.

По мнению CNN, «покушение подстегнет крайнюю паранойю американских изоляционистов» о том, что действия за рубежом, которые, как представляется, приносят пользу глобальным интересам Америки, несут в себе риск разжигания агрессии дома.

В материале отмечается, что политические предпочтения Раута «были далекими от последовательности, если не бредовыми», однако, по мнению авторов, способствуют нарративу, для тех, кто его ищет, о поддержке Украины, вызывающей хаос в Америке.

«Поддержка Киева Вашингтоном весома и последовательна, когда она вступает в силу, но ужасающе хрупка, когда зависит от предвыборной политики в США и непостоянства влияния Республиканской партии на геополитику. Внезапное появление такого своенравного экстремиста, как Раут, — это громкий, сбивающий с толку сигнал тревоги в то время, когда поддержка Украины срочно нуждалась в спокойном и взвешенном голосе», — подытоживают авторы.

Накануне в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании.

Ранее Трамп допустил след Байдена и Харрис в покушении на себя.