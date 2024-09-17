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В США указали на виновных в покушении на Трампа

Конгрессвумен Грин: Трамп превратился в мишень благодаря усилиям Демпартии США

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Jonathan Ernst/Reuters

Члены Демократической партии США превратили кандидата на пост главы государства Дональда Трампа в мишень, поэтому они несут ответственность из-за попыток покушения на республиканца. Об этом на странице в соцсети Х написала конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин.

По ее словам, демократы и поддерживающие их СМИ несут ответственность за нападения на Трампа. Они сделали его мишенью и открыто призывают к ликвидации республиканца, считает политик.

В публикации она также привела список цитат президента США Джо Байдена, вице-президента Камалы Харрис и других членов Демпартии с агрессивной риторикой в адрес кандидата на пост главы государства.

До этого Дональд Трамп заявил, что высказывания действующего главы государства Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис повлияли на Райана Уэсли Раута, подозреваемого в покушении в штате Флорида.

Он в очередной раз окрестил Байдена и Харрис врагами США, которые, по его словам, «разрушают страну как изнутри, так и снаружи». С его точки зрения, они представляют настоящую угрозу для Соединенных Штатов.

Ранее в США обеспокоились возможным снижением поддержки Украины из-за покушения на Трампа.

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Покушения на Трампа
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