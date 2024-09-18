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Матвиенко предложила законодательно запретить движение чайлдфри

Матвиенко: движение чайлдфри в РФ нужно запретить на законодательном уровне

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Движение чайлдфри (от англ. Child free — идеология, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей) в России нужно запретить на законодательном уровне. Такое мнение газете «Известия» выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спикеру задали вопрос о состоянии современного феминизма. Матвиенко обратила внимание, что изначально в основе идеологии была идея равноправия женщин. Однако «на Западе феминизм выродился, радикализировался», считает председатель СФ.

«Это превратилось в противостояние и движение против мужчин, против традиционных ценностей. Теперь это и про какие-то ДНК, придумали уже больше 50. Или, скажем, движение чайлдфри, которое, на мой взгляд, нужно запретить законодательно», — отметила Матвиенко.

В конце июня заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов сообщил, что в России готовится законопроект о запрете идеологии чайлдфри. По его словам, сегодня в стране много идеологий «экстремистской направленности».

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты по просвещению и воспитанию Наталья Агре, комментируя инициативу запретить движение чайлдфри, заявила, что россиян оставляет бездетными не идеология, а безнравственность. Она призвала создавать в России условия, чтобы решать конкретные проблемы и разрушать сформировавшиеся мифы у молодежи.

Ранее Певцов призвал вместо запрета на чайлдфри активнее пропагандировать многодетность.

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