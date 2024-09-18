Россия поддерживает вывод израильских войск из Палестины

Россия поддерживает проект резолюции Генассамблеи (ГА) ООН с требованием к Израилю покинуть оккупированную территорию Палестины. Об этом сообщил постпред РФ при организации Василий Небензя в ходе заседания ассамблеи, передает РИА Новости.

Российская сторона готова выполнять положения документа в полном соответствии с уставом ООН, мандатами ее главных органов, а также международными правовыми обязательствами РФ, подчеркнул Небензя.

Голосование по данному проекту резолюции состоится 18 сентября в 11:00 (18:00 мск).

Международный суд ООН, который по запросу ГА ООН изучал этот вопрос, в июле 2024 года решил, что оккупация Израилем палестинских территорий нарушает международное право.

Суд постановил, что Израиль должен прекратить поселенческую деятельность в оккупированных Западном Берегу и Восточном Иерусалиме и как можно скорее покинуть территории.

В августе Россия предложила принять новую резолюцию СБ ООН по Ближнему Востоку.

Ранее Лавров заявил, что Ближний Восток оказался на грани большой войны.