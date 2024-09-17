Стало известно, в какой момент пейджеры «Хезболлы» оснастили взрывчаткой

Пейджеры членов ливанского шиитского движения «Хезболла», которые сегодня массово взрывались по всему Ливану, могли быть оснащены взрывчаткой до попадания в страну. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на экспертов, передает Al Jazeera.

«Эксперты заявили, что взрывы пейджеров указывают на сложную, давно спланированную операцию, которая, возможно, проводилась путем проникновения в цепочку поставок и оснащения пейджеров взрывчаткой до того, как они были ввезены в Ливан», — пишет агентство.

Агентство предполагает, что устройства связи были приобретены «Хезболлой» после того, как в феврале лидер группировки приказал своим членам прекратить пользоваться мобильными телефонами, предупредив, что израильская разведка может отследить их.

Анонимный представитель «Хезболлы» заявил AP, что пейджеры были новой маркой, но отказался сообщить, как долго они использовались.

17 сентября от Бейрута до долины Бекаа прокатилась волна взрывов. Сообщения о детонациях пейджеров поступали около часа. Устройства для внутренней связи членов «Хезболлы» взрывались в руках, карманах и сумках. «Хезболла» обвинила в атаках Израиль, пообещав «справедливое возмездие». Число пострадавших, по последним данным, достигло четырех тысяч.

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден считает, что детонация устройств могла быть вызвана взрывчаткой, а не хакерской атакой.

Ранее аналитик заявил, что взорвавшиеся пейджеры легко взломать и перегреть.