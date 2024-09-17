Лукашенко рассказал о планах оппозиции перед выборами в 2025 году

Белорусская оппозиция, выехавшая за рубеж, хочет создать в республике перед предстоящими в 2025 году президентскими выборами ситуацию предмятежного характера, утверждает президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, оппозиция использует информационные атаки на белорусскую власть, на которые отвечает Минск.

Президент республики утверждает, что со счетов не сбрасывается «вооруженное нападение на Белоруссию».

По его словам, оппозиция не сможет еще раз повторить то, что было в 2020 году.

17 сентября Лукашенко заявил, что Запад хочет «выключить его из политической повестки».

Накануне официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что страны Североатлантического альянса продолжают наращивать военную группировку в приграничье с республикой.

Также Лукашенко заявил, что вооруженные силы стран НАТО при возможной интервенции на территорию белорусского государства «пойдут второй шеренгой», выведя на первый план предателей и бандитов из белорусской оппозиции.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия ответит, если на нее «натопырятся».