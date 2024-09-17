Грузия может пересмотреть свои отношения с США

США, угрожая Грузии санкциями, приблизились к «критической точке», продолжение такой политики может привести к пересмотру Грузией своей позиции относительно грузино-американских связей. Об этом заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с американским послом в Тбилиси Робином Данниганом, сообщает пресс-служба грузинского кабмина.

«Премьер-министр… выразил обеспокоенность вчерашним решением госдепартамента США, которое предусматривает введение санкций и визовых ограничений для граждан Грузии…этим решением американская сторона подошла к критическому пределу, который в случае принятия еще одного подобного решения может привести к качественному пересмотру позиции Грузии в грузино-американских отношениях», - говорится в сообщении.

До этого Кобахидзе назвал санкции США против граждан его страны «несерьезными» и «вызывающими сожаление». По его словам, которые цитирует газета «Взгляд», рестрикции нацелены на то, чтобы повлиять на выборы в грузинский парламент, которые состоятся 26 октября.

Он напомнил, что Тбилиси предложил Вашингтону «разговор на любую тему» для улучшения двусторонних отношений.

16 сентября Соединенные Штаты ввели санкции против 64 граждан и представителей власти Грузии, которые, по их мнению, причастны к «подрыву демократии и нарушению прав человека» в стране.

Среди попавших под рестрикции оказались высокопоставленные государственные и муниципальные деятели, «злоупотреблявшие своей властью для ограничения основных свобод грузинского народа». Кроме того, в список попали бизнесмены, замешанные в коррупции, и депутаты парламента Грузии.

Ранее Кобахидзе рассказал о последствиях конфликта на Украине для Грузии.