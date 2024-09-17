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Кобахидзе рассказал о последствиях конфликта на Украине для Грузии

Кобахидзе: отношения Грузии с партнерами станут лучше после конфликта на Украине

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Global Look Press

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что отношения его страны с партнерами улучшатся после окончания конфликта на Украине. Его цитирует ТАСС.

Он выразил мнение, что военный конфликт между Россией и Украиной завершится в 2025 году.

«Соответственно, со следующего года отношения между властями Грузии и нашими партнерами качественно улучшатся», — отметил премьер.

Кобахидзе назвал такое развитие событий критически важным для Грузии, так как у развивающейся экономики не должно быть никаких преград.

До этого премьер Грузии заявлял, что грузинские власти приняли закон об иноагентах из-за двух попыток организации революций в стране.

Парламент Грузии 14 мая принял закон об иноагентах. Документ предполагает создание реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают деньги из зарубежных источников. В список будут вносить юрлиц или медиа, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. На физических лиц закон не распространяется. Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста.

Ранее брата президента Грузии заметили на митинге против закона об иноагентах.

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