Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Об этом сообщается на сайте российского внешнедипломатического ведомства.
«17 сентября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров встретился с министром иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи», — говорится в сообщении.
Отмечается, что она направляется в Санкт-Петербург для участия в первом Женском Форуме БРИКС.
Главы внешнеполитических ведомств России и КНДР обменялись мнениями о развитии двусторонних отношений в соответствии с достигнутым уровнем стратегического партнерства между Москвой и Пхеньяном.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что встречи президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи на этой неделе не запланировано. О том, что северокорейский министр посетит Россию, стало известно 16 сентября.
Ранее КНДР впервые опубликовала кадры секретного объекта по обогащению урана.