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Лавров встретился с главой МИД КНДР

Лавров обсудил с главой МИД КНДР развитие отношений Москвы и Пхеньяна

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Об этом сообщается на сайте российского внешнедипломатического ведомства.

«17 сентября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров встретился с министром иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что она направляется в Санкт-Петербург для участия в первом Женском Форуме БРИКС.

Главы внешнеполитических ведомств России и КНДР обменялись мнениями о развитии двусторонних отношений в соответствии с достигнутым уровнем стратегического партнерства между Москвой и Пхеньяном.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что встречи президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи на этой неделе не запланировано. О том, что северокорейский министр посетит Россию, стало известно 16 сентября.

Ранее КНДР впервые опубликовала кадры секретного объекта по обогащению урана.

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