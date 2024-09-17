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В Совфеде высказались о возможности открытия гуманитарного коридора для жителей Суджи

Сенатор Джабаров допустил создание гуманитарного коридора для жителей Суджи

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MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

Россия может организовать гуманитарный коридор для жителей Суджи в Курской области. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру».

«Если мы с вами подтверждаем, что было такое обращение или даже если будет такое обращение, не будет никаких в этом плане проблем, чтобы мирные жители могли покинуть зону боев», — сказал он.

По мнению сенатора, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут действовать непредсказуемо в отношении находящихся в зоне боевых действий граждан России.

17 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что в Кремле не слышали о просьбе родственников жителей Суджи открыть гуманитарный коридор для эвакуации из региона.

Об обращении жителей Суджанского района к властям России и Украины с просьбой открыть гуманитарный коридор для вывоза мирного населения 13 сентября сообщала газета «Коммерсантъ».

Граждане приложили к нему список с именами 186 граждан РФ, включая несовершеннолетних, которые пропали на части территории Курской области, оккупированной украинскими войсками. Обращение было адресовано президенту России Владимиру Путину, омбудсмену по правам человека РФ Татьяне Москальковой, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, украинскому уполномоченному по правам человека Дмитрию Лубинецу и Красному Кресту.

Ранее в МИД РФ сообщили, что ВСУ сгоняли жителей Суджи в подвалы и использовали для пропаганды.

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