В США заявили о самом опасном комплексе угроз за последние 40 лет

Соединенные Штаты в данный момент сталкиваются с самым сложным и опасным комплексом угроз за последние 40 лет. Об этом заявил экс-сотрудник министерства внутренней безопасности (МВБ) США по вопросам разведки и борьбы с терроризмом Джон Коэн в беседе с Politico.

«Выборы президента 2024 года проходят в то время, когда страна сталкивается с самой сложной, динамичной и опасной средой угроз, с которой я сталкивался за последние 40 с лишним лет, что я работаю в правоохранительных органах, внутренней и нацбезопасности», — сказал он.

Бывший чиновник считает, что сейчас США сталкиваются с физическими угрозами и киберугрозами со стороны злоумышленников из других стран, которые в полной мере используют возможности интернета.

До этого министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что Россия останется «угрозой» для США и после завершения украинского конфликта.

Ранее НАТО обвинили в попытке спровоцировать мировой конфликт.