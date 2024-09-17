В офисе Зеленского сделали заявление по уступкам украинских территорий России

У Украины нет никаких планов уступать территории страны, а также замораживать конфликт. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает украинское издание «Страна».

«Конечно же, нет никаких концепций уступки территорий, нет никаких концепций заморозки конфликта», — подчеркнул он.

По словам Подоляка, заморозка конфликта на Украине «приведет только к получению Россией возможности накопить дополнительные ресурсы и продолжить».

До этого американская газета The Washington Post писала, что ВСУ могут осуществить государственный переворот, если будет заключен мирный договор с РФ, предусматривающий территориальные уступки России со стороны Украины.

По оценке газеты, любая сделка по принципу «земля в обмен на мир» скорее всего «решит судьбу Донбасса».

The Washington Post напомнила, что кандидат от республиканской партии Дональд Трамп и его напарник, сенатор Джей Ди Вэнс дали понять, что их план окончания конфликта будет включать в себя уступку Украиной территорий.

Ранее в НАТО заявили о необходимости диалога с РФ для завершения конфликта на Украине.