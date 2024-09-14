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В НАТО заявили о необходимости диалога с РФ для завершения конфликта на Украине

Столтенберг: для завершения украинского конфликта нужно возобновить диалог с РФ

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Nathan Howard/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung заявил, что для завершения украинского конфликта «в определенный момент» необходимо возобновить диалог с Россией.

Он заявил, что верит в возможность сдержанного диалога с Москвой, связанный с обороной и сдерживанием. При этом он признал, что с 2014 года пространства для сотрудничества стало гораздо меньше.

«Ясно одно: чтобы положить конец этой войне, в определенный момент необходимо снова начать диалог с Россией. Но это должно основываться на силе Украины», — заявил Столтенберг.

Также он рассказал, чем собирается заняться после 1 октября, когда закончатся его полномочия на посту генсека Североатлантического альянса. По его словам, он больше не стремится к большим постам и, вероятнее всего, продолжит жить в Осло и займется мемуарами.

На прошедшей пресс-конференции по итогам очередного заседания на военной базе «Рамштайн» в Германии группы по координации поставок оружия Киеву шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован за столом переговоров. При этом он не смог уточнить, когда это может произойти.

Ранее в НАТО рассказали об имеющихся угрозах для организации.

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