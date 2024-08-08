В Грузии могут возбудить против Саакашвили уголовное дело из-за войны с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в ближайшее время против бывшего президента Михаила Саакашвили могут возбудить уголовное дело по статье об измене родине по ряду эпизодов, связанных с конфликтом с Россией в 2008 году. Об этом сообщает Interpressnews.

Как отметил Кобахидзе, правовая форма возбуждения дела против экс-президента и его партии «Единое национальное движение» может быть разной. Депутаты могут обратиться в генеральную прокуратуру, может быть создана парламентская комиссия по расследованию событий в ходе конфликта, вопрос также может быть рассмотрен конституционным судом страны либо все это вместе, уточнил он.

«Главное, чтобы преступление, которое совершили тогда Михаил Саакашвили и его партия, было расследовано до конца», — сказал Кобахидзе.

8 августа - годовщина начала российско-грузинского конфликта, который вспыхнул в 2008 году из-за массированного обстрела Цхинвала - столицы Южной Осетии - со стороны Тбилиси. Боевые действия продолжались всего пять дней, их результатом стал разрыв дипотношений между Грузией и Россией, а также признание Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии.

Ранее в Грузии заявили о планах мирного возвращения в свой состав Абхазии и Южной Осетии.