Залужный был против вторжения ВСУ в Курскую область

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный был против вторжения ВСУ на территорию Курской области, поскольку последствия такого шага для Киева нельзя предвидеть. Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета Politico.

«Возражение Залужного против вторжения состояло в том, что, по словам этих чиновников, не было четкого второго шага после успешного прорыва границы», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Politico, «вопрос Залужного» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в начале этого года, когда обсуждалась операция, о «втором шаге» ВСУ после прорыва в Курскую область остается ключевым, и сомневающиеся как на Западе, так и на Украине опасаются, что «силы Киева могут быть пойманными» на территории России.

Подчеркивается, что Зеленский так и не ответил ему на этот вопрос.

Как сообщает издание, среди других командиров, выступавших против наступления, был Эмиль Ишкулов, командир 80-й десантно-штурмовой бригады Украины. Он был отправлен в отставку в июле.

До этого Зеленский сообщал, что цель операции ВСУ в Курской области — вынудить Россию перебросить войска из Донбасса в приграничный регион.

Ранее плененные в Курской области десантники ВСУ попросили Киев скорее забрать их.