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Плененные в Курской области десантники ВСУ попросили Киев скорее забрать их

Плененные в Курской области десантники 80-й бригады ВСУ призвали их забрать

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Thomas Peter/Reuters

Взятые в плен в Курской области десантники 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) обратились с просьбой забрать их из плена. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник рассказал, что украинских солдат взяли в плен к юго-западу от населенного пункта Нечаев Курской области. На допросе они признались, что их командование умышленно не эвакуирует с поля раненых.

15 сентября в Минобороны РФ назвали число сдавшихся в плен солдат ВСУ в Курской области за сутки. Согласно сообщению ведомства, за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на Курском направлении более 300 военнослужащих и 22 единицы бронетехники, в том числе три танка, четыре бронетранспортера и 15 боевых бронированных машин. Российские войска также уничтожили одно артиллерийское орудие и восемь автомобилей ВСУ.

Накануне Алаудинов заявил о зачистке курского села от ВСУ.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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