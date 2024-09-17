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В Молдавии заявили, что страна не вступит в ЕС даже через 55 лет

Шор: Молдавия не вступит в ЕС ни через пять, ни через 55 лет

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Максим Блинов/РИА Новости

Молдавия не вступит в ЕС ни через пять, ни через 55 лет. С таким заявлением выступил лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» на открытии продуктового магазина «Евразия» в Москве, передает ТАСС.

«Мы прекрасно понимаем, что Молдова не вступит (в ЕС. – Прим. ред.) ни с Приднестровьем, ни без Приднестровья ни через 5 лет, ни через 55», — подчеркнул он.

По словам Шора, обещания ЕС о евроинтеграции являются «сказками Запада» о якобы хорошем будущем для Молдавии.

До этого президент Молдавии Майя Санду выразила надежду на то, что конфликт с Приднестровьем решится до вступления в ЕС, но допустила, что ее страна станет членом Евросоюза без территории непризнанной республики.

13 сентября Санду в рамках предвыборной кампании предложила решить приднестровский кризис за один-два года. Она заявила, что у нее и ее партии «Действие и солидарность» есть план по реинтеграции левого берега Днестра (Приднестровья), который не контролируется кишиневскими властями.

Ранее в Молдавии поддержали санкции США против российских СМИ.

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