Молдавия не вступит в ЕС ни через пять, ни через 55 лет. С таким заявлением выступил лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» на открытии продуктового магазина «Евразия» в Москве, передает ТАСС.

«Мы прекрасно понимаем, что Молдова не вступит (в ЕС. – Прим. ред.) ни с Приднестровьем, ни без Приднестровья ни через 5 лет, ни через 55», — подчеркнул он.

По словам Шора, обещания ЕС о евроинтеграции являются «сказками Запада» о якобы хорошем будущем для Молдавии.

До этого президент Молдавии Майя Санду выразила надежду на то, что конфликт с Приднестровьем решится до вступления в ЕС, но допустила, что ее страна станет членом Евросоюза без территории непризнанной республики.

13 сентября Санду в рамках предвыборной кампании предложила решить приднестровский кризис за один-два года. Она заявила, что у нее и ее партии «Действие и солидарность» есть план по реинтеграции левого берега Днестра (Приднестровья), который не контролируется кишиневскими властями.

Ранее в Молдавии поддержали санкции США против российских СМИ.