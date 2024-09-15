В Молдавии поддержали санкции США против российских СМИ

Министерство иностранных дел Молдавии выразило поддержку санкциям минфина США против российских медиа. Заявление опубликовано в официальном аккаунте ведомства в соцсети X.

«Мы приветствуем любые усилия, которые наказывают попытки подрыва демократии, вмешательства в избирательный процесс и дестабилизирующее внешнее вмешательство», — говорится в сообщении.

Американские санкции были введены против российской Автономной независимой организации (АНО) «Евразия», связанной с бизнесменом и политиком Иланом Шором, а также против международной медиагруппы «Россия сегодня» и АНО «ТВ-Новости».

13 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что медиагруппа «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний, включая RT, являются подразделением российской разведки.

Позже официальный представитель российского МИД Мария Захарова сравнила санкции США в отношении RT с многоголовой гидрой.

Ранее в МИД сообщили об объявлении американцами информационной войны России.