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В Молдавии поддержали санкции США против российских СМИ

МИД Молдавии поддержал санкции США против «России сегодня» и АНО «ТВ-Новости»

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Михай Карауш/РИА Новости

Министерство иностранных дел Молдавии выразило поддержку санкциям минфина США против российских медиа. Заявление опубликовано в официальном аккаунте ведомства в соцсети X.

«Мы приветствуем любые усилия, которые наказывают попытки подрыва демократии, вмешательства в избирательный процесс и дестабилизирующее внешнее вмешательство», — говорится в сообщении.

Американские санкции были введены против российской Автономной независимой организации (АНО) «Евразия», связанной с бизнесменом и политиком Иланом Шором, а также против международной медиагруппы «Россия сегодня» и АНО «ТВ-Новости».

13 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что медиагруппа «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний, включая RT, являются подразделением российской разведки.

Позже официальный представитель российского МИД Мария Захарова сравнила санкции США в отношении RT с многоголовой гидрой.

Ранее в МИД сообщили об объявлении американцами информационной войны России.

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