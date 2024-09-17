«И хочется, и колется, и мама не велит»: политолог о ракетной игре Запада

Западные СМИ утверждали, что Украина вот-вот получит разрешение наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России, однако решение до сих пор не принято. Ситуацию в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев.

«И хочется, и колется, и мама не велит. Это действительно балансирование на грани. Может быть, Запад как-то удержится. А может быть, и не удержится. Кстати сказать, это сегодня одна из основных проблем подобного рода конфликтов начиная с октября 1962 года, с Кубы: как понять, кто блефует, а кто нет?» — задается вопросом эксперт.

Он добавил, что в США приближаются президентские выборы, и ради победы стороны готовы на все, особенно демократы.

16 сентября официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон до сих пор не готов разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать предоставленное им дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России.

Он также отметил, что Соединенные Штаты продолжают взаимодействовать с Киевом по вопросам поддержки. В частности, это касается предоставления вооружения и разведданных.

Ранее лидеры США и Британии обсудили помощь Украине.