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Политолог раскрыл, что неизбежно произойдет с приходом Трампа к власти

Политолог Светов: Трамп переложит конфликт на Украине на плечи европейцев

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Brian Snyder/Reuters

США стремятся переложить украинский конфликт на плечи европейцев. И в случае победы кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа так и произойдет. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Юрий Светов.

«Война не только до последнего украинца, но и война до последнего евро у европейцев будет идти. И если победит Трамп, это будет неизбежным. Он и в свой первый срок всячески настаивал, требовал, чтобы страны Европы взяли на себя большую ответственность за содержание НАТО», — напомнил Светов.

Он также выразил уверенность, что НАТО не примет Украину в свой состав.

15 сентября Трамп записал видеообращение для выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия», в котором обозначил два компонента для урегулирования украинского кризиса. Как сказал кандидат в президенты США, добиваться прекращения огня надо с помощью «силы духа и мудрости».

В то же время политик рассказал, что хорошо знал российского лидера Владимира Путина и главу Украины Владимира Зеленского. Бывший хозяин Белого дома уточнил, что вооруженного противостояния между Москвой и Киевом не случилось бы, если бы в 2022 году он все еще находился у власти.

Ранее Трамп поделился планами в отношении КНР и РФ в случае победы на выборах.

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