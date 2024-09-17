Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МККК ответили на приглашение Киева посетить Курскую область

МККК готов отправить представителей в Курскую область с гарантиями безопасности

close
Reuters

Международный комитет Красного Креста (МККК) готов направить своих представителей в Курскую область, но только после получения гарантий безопасности со стороны РФ и Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя организации Галину Балзамову.

«Наши команды готовы оказать поддержку тем, кто остается в Курской области, при условии, что мы получим необходимые гарантии безопасности, и обе стороны конфликта договорятся о том, как можно безопасно провести гуманитарную операцию», — сказала она.

Балзамова добавила, что МККК начал просить предоставить ему доступ в российский регион сразу после вторжения в него Вооруженных сил Украины (ВСУ).

16 сентября агентство Reuters сообщило, что украинский министр иностранных дел Андрей Сибига призвал ООН и МККК «присоединиться к гуманитарным усилиям» его страны в Курской области. По словам главы внешнеполитического ведомства, Киев готов содействовать работе данных организаций в российском регионе и «доказать им свою приверженность международному гуманитарному праву».

Впоследствии ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он назвал слова Сибиги «чистого рода провокацией» и выразил надежду, что заявление украинского министра не будет воспринято адресатами.

Ранее в ООН назвали условия для отправки представителей в Курскую область.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами