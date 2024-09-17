В МККК ответили на приглашение Киева посетить Курскую область

Международный комитет Красного Креста (МККК) готов направить своих представителей в Курскую область, но только после получения гарантий безопасности со стороны РФ и Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя организации Галину Балзамову.

«Наши команды готовы оказать поддержку тем, кто остается в Курской области, при условии, что мы получим необходимые гарантии безопасности, и обе стороны конфликта договорятся о том, как можно безопасно провести гуманитарную операцию», — сказала она.

Балзамова добавила, что МККК начал просить предоставить ему доступ в российский регион сразу после вторжения в него Вооруженных сил Украины (ВСУ).

16 сентября агентство Reuters сообщило, что украинский министр иностранных дел Андрей Сибига призвал ООН и МККК «присоединиться к гуманитарным усилиям» его страны в Курской области. По словам главы внешнеполитического ведомства, Киев готов содействовать работе данных организаций в российском регионе и «доказать им свою приверженность международному гуманитарному праву».

Впоследствии ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он назвал слова Сибиги «чистого рода провокацией» и выразил надежду, что заявление украинского министра не будет воспринято адресатами.

Ранее в ООН назвали условия для отправки представителей в Курскую область.