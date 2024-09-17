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Посол обвинил британских политиков в нежелании разбираться в причине конфликта на Украине

Посол Келин: политики Британии не хотят разбираться в истоках событий на Украине

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Dylan Martinez/Reuters

Большинство политиков в Великобритании неправильно ведут отсчет конфликта на Украине с 2022 года, не вспоминая более ранние события, которые привели к прямому столкновению Москвы и Киева. Об этом в беседе с политологом Ричардом Саквой заявил посол России в Британии Андрей Келин, передает РИА Новости.

По его словам, в Лондоне отсчитывают начало конфликта на Украине февралем 2022 года, что неверно. Келин указал, что никто не хочет вспоминать о том, что происходило «гораздо раньше, в начале 2000-х годов».

В том же интервью Келин высказал точку зрения, что действующая на Украине власть во главе с Владимиром Зеленским может существовать лишь в условиях продолжающегося конфликта, поскольку в противном случае будет свергнута.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что кризис на Украине начался в 2014 году с «разгула украинских неонацистов» и подчеркнул, что Россию неоднократно обманывали в том, что НАТО прекратит расширение.

Ранее Болтон нашел истоки конфликта на Украине в ошибке Запада во время президентства Буша в США.

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