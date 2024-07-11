Болтон нашел истоки конфликта на Украине в президентстве Буша

Экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил в интервью, что если бы Украина была членом НАТО, то конфликта в этой стране не произошло бы. Об этом пишет Welt.

Болтон отметил, что вступление Украины и Грузии в НАТО было предложено Джорджем Бушем — младшим в 2008 году, но ключевые союзники, включая Германию и Францию, выступили против этого. Он утверждает, что принятие Украины в НАТО могло бы предотвратить вторжение в 2014 году и последующее вторжение в 2022 году.

Болтон также указал на решение Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО после этих событий как подтверждение своих слов. Он отметил, что эти страны поняли, что их безопасность обеспечена только в рамках альянса.

9 июля в Вашингтоне началась встреча стран — членов НАТО. Это трехдневное мероприятие с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» посвящено 75-й годовщине образования альянса.

В саммите принимают участие лидеры 32 государств — членов блока. Это первый саммит для Швеции и второй для Финляндии.

Выступая в Вашингтоне, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что в этот раз Украину не будут приглашать в НАТО, отметив, что это дело будущего.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.