Стало известно главное опасение Европы из-за выборов в США

Отношения Европейского союза (ЕС) и Соединенных Штатов находятся на грани перемен перед предстоящими президентскими выборами между Дональдом Трампом и Камалой Харрис, после которых Вашингтон может свернуть трансатлантическое партнерство с Брюсселем. В беседе с РИА Новости политолог Владимир Оленченко заявил, что ЕС опасается, что США перестанут считать его союзником.

По словам эксперта, политики в Европе понимают, что следующим американским президентом будет не Джо Байден, который называл их «союзниками».

«А захочет ли их считать таковыми другой президент? Опасаясь этого, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, например, старается подобрать такой состав Еврокомиссии, который был бы приемлем для любого американского лидера», — заявил Оленченко.

До этого министр по государственным расходам Ирландии Паскаль Донохью заявлял, что перспектива второго президентства Дональда Трампа является стимулом для Евросоюза подготовиться и сделать свою экономику менее зависимой от США.

«Нам нужно продолжать углублять нашу собственную экономическую автономию и производительность здесь, в Европе. Это позволит нам быть в более сильной позиции, если США изменят свою политику после выборов», — подчеркнул дипломат.

Ранее Европе предрекли самый масштабный кризис безопасности из-за Трампа.