Мадуро дал совет Трампу после покушения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил попытку покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа и посоветовал ему самостоятельно расследовать нападения, чтобы найти организаторов. Об этом пишет РИА Новости.

От имени народа Венесуэлы Мадуро выразил республиканцу «абсолютное неприятие этого покушения».

«Я говорю вам: требуйте расследования, проводите личное расследование этого [покушения], чтобы стала известна правда о том, кто отдает приказ, кто руководит, кто двигает фигуры для подобных событий, и я желаю вам здоровья и долгих лет жизни», — заявил он.

15 сентября агенты Секретной службы открыли огонь у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, где играл Трамп. Один из них заметил ствол ружья, выглядывающий из кустов. ФБР расценило это как покушение на политика. Трамп позже сообщил, что с ним все в порядке. В настоящее время мужчина задержан. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании.

Американские СМИ сообщали, что подозреваемым является 58-летний Райан Уэсли Раут, который поддерживает демократов и Украину.

Ранее покушение на Трампа связали с «украинизацией» США.