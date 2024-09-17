Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мадуро дал совет Трампу после покушения

Лидер Венесуэлы Мадуро посоветовал Трампу расследовать покушение самостоятельно

close
Miraflores Palace/Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил попытку покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа и посоветовал ему самостоятельно расследовать нападения, чтобы найти организаторов. Об этом пишет РИА Новости.

От имени народа Венесуэлы Мадуро выразил республиканцу «абсолютное неприятие этого покушения».

«Я говорю вам: требуйте расследования, проводите личное расследование этого [покушения], чтобы стала известна правда о том, кто отдает приказ, кто руководит, кто двигает фигуры для подобных событий, и я желаю вам здоровья и долгих лет жизни», — заявил он.

15 сентября агенты Секретной службы открыли огонь у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, где играл Трамп. Один из них заметил ствол ружья, выглядывающий из кустов. ФБР расценило это как покушение на политика. Трамп позже сообщил, что с ним все в порядке. В настоящее время мужчина задержан. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании.

Американские СМИ сообщали, что подозреваемым является 58-летний Райан Уэсли Раут, который поддерживает демократов и Украину.

Ранее покушение на Трампа связали с «украинизацией» США.

Все новости на тему:
Покушения на Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами