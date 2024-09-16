Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Покушение на Трампа связали с «украинизацией» США

Политолог Дудаков связал попытку покушения на Трампа с украинизацией США

close
Tom Brenner/Reuters

Политолог-американист Малек Дудаков связал очередное покушение на Дональда Трампа с «украинизацией» страны. В беседе с газетой «Взгляд» он заявил, что нападение на республиканца свидетельствует об уровне повышения политического насилия.

По словам эксперта, на данный момент раскол американского общества настолько силен, что готовые на покушения люди появляются сами собой. Он также не исключил, что появится теория связи «глубинного государства» с нападением на республиканца.

Дудаков также отметил, что из-за агрессивной риторики в адрес Трампа некоторые люди «настолько сошли с ума, что готовы взять в руки оружие» и покуситься на жизнь кандидата в главы государства.

«Соединенные Штаты настигла карма. Так они погрузились в украинскую действительность, что сами начали украинизироваться», — заявил политолог.

В гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пушков назвал Трампа мишенью «глубинного государства».

Все новости на тему:
Покушения на Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами