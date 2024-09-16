Покушение на Трампа связали с «украинизацией» США

Политолог-американист Малек Дудаков связал очередное покушение на Дональда Трампа с «украинизацией» страны. В беседе с газетой «Взгляд» он заявил, что нападение на республиканца свидетельствует об уровне повышения политического насилия.

По словам эксперта, на данный момент раскол американского общества настолько силен, что готовые на покушения люди появляются сами собой. Он также не исключил, что появится теория связи «глубинного государства» с нападением на республиканца.

Дудаков также отметил, что из-за агрессивной риторики в адрес Трампа некоторые люди «настолько сошли с ума, что готовы взять в руки оружие» и покуситься на жизнь кандидата в главы государства.

«Соединенные Штаты настигла карма. Так они погрузились в украинскую действительность, что сами начали украинизироваться», — заявил политолог.

В гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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