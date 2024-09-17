Покушавшийся на Трампа американец хотел напасть на Путина и Ким Чен Ына

Американец Райан Уэсли Рут, которого подозревают в покушении на кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа, высказывал желание напасть на российского президента Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на встречавшуюся с Рутом в Киеве американку Челси Уолш.

Уолш рассказала, что в 2022 году провела на Украине 1,5 месяца, работая медсестрой, и несколько раз виделась с Рутом. По ее словам, мужчина угрожал применением насилия в отношении Путина и Ким Чен Ына. В своей речи он также упоминал Трампа и американского президента Джо Байдена, однако женщина не помнит, угрожал ли Рут и им тоже.

Когда американка вернулась в Штаты, она передала пограничной службе информацию о порядка 10 потенциально опасных гражданах. На первом месте фигурировал Рут, поведение которого она назвала «антисоциальным» и «хищническим».

WSJ пишет, что в Госдеп США и раньше обращались по поводу Рута. Так, экс-сотрудница ЦРУ Сара Адамс рассказала журналистам, что находившиеся на Украине волонтеры называли мужчину «психом» и «мошенником».

Кроме того, Рута очень сильно не устраивало намерение Трампа урегулировать конфликт на Украине, договорившись с Путиным. Он хотел, чтобы Штаты и дальше передавали украинской стороне вооружение.

15 сентября агенты Секретной службы открыли огонь у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, где играл Трамп. Один из них заметил ствол ружья, выглядывающий из кустов. ФБР расценило это как покушение на политика. Трамп позже сообщил, что с ним все в порядке. В настоящее время мужчина задержан. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании.

Американские СМИ сообщали, что подозреваемым является 58-летний Райан Уэсли Раут, который поддерживает демократов и Украину.

Ранее ВСУ признали, что подозреваемый в покушении на Трампа связывался с ними.