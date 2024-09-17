Властям США сообщали о странном поведении подозреваемого в покушении на Трампа

Власти США уже получали жалобы на странное поведение Райана Уэсли Раута, которого подозревают в покушении на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Согласно материалу издания, «в годы своего проукраинского активизма» мужчина вел себя настолько «беспорядочно», что другие американцы, которые встречались с ним, сообщали о его поведении властям.

Так, по словам медсестры Челси Уолш, которая несколько раз встречалась с Раутом в Киеве в 2022 году, его угрозы о применении насилия настолько ее обеспокоили, что она сообщила о них сотруднику таможни и пограничной службы в аэропорту Вашингтона в июне 2022 года. Отмечается, что тогда Уолш назвала его одним из самых опасных американцев, которых она встречала на Украине.

Бывшая сотрудница ЦРУ Сара Адамс рассказала изданию, что Раут был хорошо известен в кругах гуманитарных групп на Украине как «мошенник» и «своего рода чокнутый». Медсестра Уолш также рассказала, что мужчина говорил о желании совершить покушение на президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. По ее словам, Раут также упоминал имена Трампа и действующего президента США Джо Байдена.

15 сентября агенты Секретной службы открыли огонь у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, где играл Трамп. Один из сотрудников службы заметил ствол ружья, выглядывающий из кустов. ФБР расценило это как покушение на политика. Трамп позже сообщил, что с ним все в порядке. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на экс-президента США в Пенсильвании.

Ранее Байден позвонил Трампу после попытки покушения на него.