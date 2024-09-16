Зеленского назвали «мелким пакостником» из-за планов сделать россиян несчастными

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал президента Украины Владимира Зеленского «мелким пакостником» из-за слов о том, что частью его «плана победы» является ухудшение жизни россиян. Его слова приводит NEWS.ru.

Парламентарий отметил, что Зеленский хочет навредить простым россиянам, поскольку не знает других способов победы в зоне боевых действий.

«Это натура Зеленского. Он же мелкий пакостник. Зеленский обещал предоставить Байдену победный план. Попытка ухудшить жизнь россиян — это не победный план, это какая-то мерзость», — сказал Джабаров.

Он выразил уверенность, что украинскому лидеру рано или поздно придется ответить за свои заявления.

До этого Владимир Зеленский в интервью CNN сказал о том, что часть его плана заключается в ухудшении жизни в РФ. В связи с этим он призвал сделать Украину сильной, чтобы она могла усадить РФ за стол переговоров.

Ранее в офисе президента заявили, что план Зеленского зависит от одобрения ударов вглубь РФ.