США могут тайно разрешить Киеву бить вглубь РФ

США могут не обнародовать информацию о своем разрешении Украине использовать западное вооружение для ударов вглубь России. Об этом сообщает журнал The Economist.

«Если Байден смягчится после встречи с Зеленским, вряд ли будет публичное заявление. О решении могут тихо сообщить Киеву, чтобы преуменьшить его значимость и сохранить в тайне», — говорится в публикации.

Накануне сообщалось, что президент США Джо Байден обсудит с главой Украины Владимиром Зеленским снятие ограничений на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь России.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Киев не в состоянии наносить удары вглубь РФ без данных европейских и американских спутников. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран НАТО в конфликте.

Британская газета The Guardian затем сообщала, что разрешение Запада Украине бить дальнобойными ракетами вглубь России может привести к серьезной эскалации конфликта и иметь драматические последствия.

Ранее американский офицер призвал НАТО не играть с огнем после одного заявления Путина.