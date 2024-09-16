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В офисе президента заявили, что план Зеленского зависит от одобрения ударов вглубь РФ

Советник Лещенко заявил, что план победы Зеленского основан на ударах вглубь РФ

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Reuters

План президента Украины Владимира Зеленского по завершению конфликта предполагает, что союзники страны снимут ограничения на удары западным оружием вглубь территории России. Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Сергей Лещенко в эфире телемарафона, передает ТАСС.

«Намек Зеленского очень прозрачный — если реализация плана победы зависит от [президента США Джо] Байдена, то есть это зависит от того, чтобы дать Украине добро использовать западное оружие <…> Поэтому мы понимаем, про что идет речь, но, конечно, контекст и пункты этого плана мы не видим», — цитирует Лещенко агентство.

Он также прокомментировал публикации западных СМИ, в которых содержатся отрывки плана Зеленского. По его словам, это все предположения и спекуляции.

15 сентября Зеленский в интервью CNN рассказал о своем плане победы, который он собирается представить президенту США Джо Байдену. По словам украинского лидера, в нем будет четыре основных пункта и один, который потребуется после окончания боевых действий. Речь в плане идет о безопасности Украины, ее сильной военной поддержке, свободе в использовании ресурсов и экономической помощи Киеву.

Ранее Зеленский сообщил, что не получил разрешение США на удары вглубь России.

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