Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров назвал главную международную проблему на сегодня

Лавров: главной проблемой международных отношений является ситуация в Газе

close
МИД РФ/РИА Новости

Главной международной проблемой на сегодняшний день является палестино-израильский конфликт. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с египетским министром иностранных дел Бадром Абдель Аты, передает ТАСС.

«Это главная международная проблема на сегодня, что бы кто ни пытался изображать иным образом», — отметил он.

По словам министра, в Совбезе ООН нельзя забывать о продолжающемся конфликте в секторе Газа.

В начале сентября Лавров подчеркивал, что Ближний Восток оказался на грани большой региональной войны, Россия работает над тем, чтобы не допустить этого.

Достижение стабильности в регионе невозможно без решения конфликта между Израилем и Палестиной путем создания палестинского государства в соответствии с резолюциями ООН, подчеркнул глава МИД.

Ранее Нетаньяху заявил, что ХАМАС отвергло все предложения по прекращению огня.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами