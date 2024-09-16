Лавров назвал главную международную проблему на сегодня

Главной международной проблемой на сегодняшний день является палестино-израильский конфликт. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с египетским министром иностранных дел Бадром Абдель Аты, передает ТАСС.

«Это главная международная проблема на сегодня, что бы кто ни пытался изображать иным образом», — отметил он.

По словам министра, в Совбезе ООН нельзя забывать о продолжающемся конфликте в секторе Газа.

В начале сентября Лавров подчеркивал, что Ближний Восток оказался на грани большой региональной войны, Россия работает над тем, чтобы не допустить этого.

Достижение стабильности в регионе невозможно без решения конфликта между Израилем и Палестиной путем создания палестинского государства в соответствии с резолюциями ООН, подчеркнул глава МИД.

Ранее Нетаньяху заявил, что ХАМАС отвергло все предложения по прекращению огня.