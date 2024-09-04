Нетаньяху заявил, что ХАМАС отвергло все предложения в рамках сделки по прекращению огня

Палестинское движение ХАМАС отвергло все предложения в рамках сделки по прекращению огня в Газе и обмену заложниками. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщает РИА Новости.

По словам Нетаньяху, ХАМАС потребовал внести в план, предложенный США и утвержденный Израилем, 29 корректировок, которые «лишали его всякого смысла».

Израильский премьер уточнил, что согласия между сторонами нет буквально ни по одному из пунктов, в числе которых пропорции обмена заложников, военный контроль Израиля над Филадельфийским коридором на границе сектора Газа и Египта и многое другое.

«ХАМАС отверг все», — заявил Нетаньяху.

План, о котором идет речь, был продолжен президентом США Джо Байденом 27 мая 2024 года, Израиль согласился с ним. С тех пор стороны не могут прийти к согласию и заключить соглашение.

1 сентября на крупнейшую акцию протеста в Тель-Авиве собрались 550 тыс. человек. Демонстранты потребовали скорейшего освобождения заложников. Митинг организовали на фоне новостей об обнаружении шести пленных ХАМАС в туннеле города Рафах. Ни одного из них спасти не удалось.

2 сентября израильский суд предписал гражданам завершить забастовку.

Ранее в Египте заявили, что Нетаньяху мешает решению конфликта в секторе Газа.