В США объяснили, почему поле для гольфа Трампа не было полностью оцеплено

Территория гольф-клуба Trump International Golf Club во Флориде, где произошла попытка покушения на экс-президента Дональда Трампа, не была оцеплена правоохранителями полностью, поскольку такие меры не положены политику по статусу. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Чиновники округа Палм-Бич заявили, что поле для гольфа не было полностью оцеплено, потому что Трамп как бывший президент и кандидат (на пост главы государства — прим. ред.) получает меньше охраны (чем действующий президент — прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.

По словам шерифа округа Палм-Бич во Флориде, если бы Трамп был президентом, «мы бы окружили все поле для гольфа».

Отмечается также, что сотрудники правоохранительных органов отдали должное свидетелю за помощь в обнаружении потенциального стрелка. Свидетель сделал фотографию автомобиля, на котором скрылся мужчина. На фото был виден номерной знак, что облегчило поиск машины злоумышленника.

В гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее покушение на Трампа связали с «украинизацией» США.