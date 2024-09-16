Эксперт оценил вероятность испуга Трампа и отказа от борьбы после покушений

Покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа не напугают его и не заставят отказаться от борьбы. Напротив, они лишь разозлят его и сподвигнут быстрее двигаться к достижению своих целей, заявил в беседе с RT кандидат психологических наук, практикующий психолог Михаил Хорс.

«Такие вещи людей его психотипа злят, и, наоборот, он начнет еще больше агитировать за себя и быстрее к цели побежит. С ним такие методы не работают», — убежден эксперт.

По его мнению, в случае Трампа силовые методы вообще не имеют смысла, так как они только разжигают его активность и заставляют работать энергичнее.

Напомним, накануне на Трампа совершили второе покушение — 58-летний американец открыл стрельбу в гольф-клубе, когда на поле играл кандидат в президенты. Секретная служба открыла огонь, после чего мужчина скрылся, позднее его задержали, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме прокомментировали покушение на Трампа.