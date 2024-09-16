МИД Венгрии прокомментировал покушение на Трампа

Покушение на экс-президента США и кандидата на пост президента от республиканцев Дональда Трампа отражает кампанию против политиков и правительств, которые борются с миграцией. Такое мнение на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) высказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Кампания против политиков и правительств, борющихся с миграцией, набрала новый импульс. Они хотели совершить очередную попытку покушения на Дональда Трампа», — отметил министр.

По словам Сийярто, сейчас ЕС «бьет гигантскими штрафами» по Венгрии, поскольку Будапешт не разрешает мигрантам селиться на территории страны.

До этого член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что покушение на Трампа «играет ему на руку».

58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайев, которого подозревают в покушении на Дональда Трампа, был задержан в воскресенье, 15 сентября.

По данным СМИ, он открыл стрельбу рядом с гольф-клубом политика Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Мужчина направил винтовку в сторону клуба, когда кандидат в президенты играл на поле.

Ранее Орбан прокомментировал второе покушение на Трампа.