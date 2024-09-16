Кремль назвал «информационной возней» обсуждение темы ударов вглубь России

Вокруг обсуждения снятия ограничений для Украины наносить удары вглубь России западным оружием много слухов и информационной возни. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы видим возню информационную вокруг этого, очень много слухов, очень много прогнозов разных аналитиков, но пока не слышно официальных заявлений на этот счет», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать отсутствие решения по данному вопросу.

Он также отметил, что Россия неоднократно говорила, что американские военные специалисты уже принимают участие в конфликте на Украине «без этих разрешений».

«Но что касается формализации — на это есть абсолютно недвусмысленное заявление президента РФ Владимира Путина, где все было очень четко сказано», — добавил представитель Кремля.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что прямое участие стран Запада в конфликте меняет его суть. Если они снимут упомянутые ограничения, это будет означать, что страны Европы, НАТО, а также США воюют с Россией, сказал глава государства.

Ранее НАТО оправдало удары западным оружием по территории РФ.