В Кремле отреагировали на инцидент с нападением на школьников в Челябинске

В Кремле не располагают данными о нападении на школу №68 в Челябинске, поскольку изучением обстоятельств случившегося занимаются правоохранители. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, когда его попросили прокомментировать случившееся в учебном заведении.

«Здесь я не знаю. Все-таки это скорее дело для органов [Министерства] внутренних дел, которые занимаются этим происшествием. Мы не располагаем деталями, чтобы как-то это комментировать», — сказал представитель Кремля.

16 сентября 13-летний мальчик пронес в 68-ю школу молоток, с которым впоследствии напал на одноклассников и учителей, после чего его задержали. Как пишет Life со ссылкой на Shot, на входе в учебное заведение стояли рамки-металлодетекторы, но они не сработали. По данным RT, помимо молотка, у школьника при себе были нож и пневматический пистолет.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова рассказала, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Контроль за ситуацией и расследованием обстоятельств случившегося взял на себя лично губернатор региона Алексей Текслер.

СК возбудил два уголовных дела, одно из которых — по статье «Халатность».

Ранее сообщалось, что ученик из Челябинска перед нападением опубликовал пост о нацизме.