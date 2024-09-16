В Госдуме заявили, что покушения на Дональда Трампа «играют ему на руку»

Покушения на кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа «играют ему на руку», считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. В разговоре с «Газетой.Ru» депутат заявил, что у Трампа высокие шансы на победу, а опасность для его жизни в ходе предвыборной гонки показывает, что он серьезный конкурент.

«Дико и странно то, что борьба за президентское кресло давно вышла в Штатах за пределы допустимого и стала борьбой за выживание, при этом покушаются только на главу республиканцев. Шансы Трампа на победу высоки, покушения же, как бы это странно не звучало, с точки зрения пиара играют на руку Трампу: он борется за победу фактически с риском для жизни, заявляет, что его не испугать, и демонстрирует своим избирателям, что он серьезный конкурент, раз его хотят устранить таким образом», — сказал Белик.

Стрелявший в кандидата — исполнитель, за которым стоят «более серьезные силы», считает депутат. Политик не исключает, что нападения на Трампа могут продолжиться.

«Пока идет предвыборная гонка в США, которые презентуют себя всему миру как оплот демократии, нельзя исключать новых попыток покушения на Трампа. Что касается политических взглядов нападавшего, возможно, они и сыграли свою роль с точки зрения его готовности осуществить нападение на Трампа, но ,скорее всего, нападавший — не фанатик-одиночка, решившийся на преступление, а исполнитель, за которым стоят более серьезные силы», — заключил он.

58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайев, которого подозревают в покушении на Дональда Трампа, был задержан в воскресенье, 15 сентября. По данным СМИ, он открыл стрельбу рядом с гольф-клубом политика Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Мужчина направил винтовку в сторону клуба, когда кандидат в президенты играл на поле.

Первое покушение на Трампа произошло в июле. Тогда его ранили в ухо из огнестрельного оружия на митинге в Пенсильвании.

Комментируя инцидент «Газете.Ru», первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков советовал Трампу усилить охрану.

Ранее депутат Слуцкий заявил, что Дональд Трамп остается в опасности после второго покушения.