Армянский оппозиционер рассказал, как Запад лишает Армению истории

Страны Запада стремятся лишить Армению истории посредством влияния на систему образования. Об этом в беседе с РИА Новости заявил приехавший с гуманитарной миссией в ДНР лидер оппозиционного блока «Мать Армения» Андраник Теванян.

«Нас хотят лишить своей истории, так же и с помощью образования», — подчеркнул он.

Как подчеркнул армянский оппозиционер, после распада СССР удар Запада пришелся по системе образования в стране, в связи с чем Теванян отметил необходимость выстраивания в государстве политики в этой сфере.

16 сентября Теванян совместно с делегацией впервые посетил ДНР, визит имеет гуманитарный характер. По словам Теваняна, приезд армянской оппозиции в Донбасс говорит о том, что в Армении есть силы, которые выступают за развитие и укрепление отношений Еревана и Москвы.

Как отметил армянский оппозиционер, визит в ДНР организован по инициативе местной армянской общины в Донбассе.

Ранее полиция Армении сообщила о пострадавших сотрудниках у здания парламента.