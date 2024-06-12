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Полиция Армении сообщила о пострадавших сотрудниках у здания парламента

Возле здания парламента пострадали 17 сотрудников полиции

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Sputnik/РИА Новости

Возле здания парламента пострадали 17 сотрудников полиции во время столкновения с протестующими оппозиционерами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника управления полиции Еревана генерал-майора Севана Кочаряна.

«17 полицейских также получили повреждения», — заявил Кочарян.

Глава ереванской полиции высказался в ответ на заявление лидера оппозиции архиепископа Баграта — священнослужитель отметил, что армянские силовики применили неправомерную силу в отношении митингующих.

Известно, что всего в больницы Еревана обратились 79 пострадавших в столкновениях человек.

До этого в здании парламента Армении произошла драка между оппозицией и представителями действующей власти.

Отмечается, что причиной стала фраза премьер-министра Армении Никола Пашиняна о «трусливых генералах-дезертирах», оставивших поле боя во время 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Впоследствии драка переместилась на улицы города, в район здания парламента Армении.

Ранее Пашинян в ходе правительственного часа раскричался на оппозиционных депутатов.

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