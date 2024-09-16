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Лидер оппозиции Армении посетил Донецк с гуманитарной миссией

Лидер армянской оппозиции Теванян впервые посетил ДНР с гуманитарной миссией

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Andranik Tevanyan/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Лидер армянского оппозиционного блока «Мать Армения» Андраник Теванян совместно с делегацией впервые посетил ДНР, визит имеет гуманитарный характер. Об этом Теванян заявил в разговоре с журналистами, его слова приводит РИА Новости.

«Беспрецедентное посещение, потому что до этого из Армении никакая делегация политическая не посещала (ДНР. — прим. ред.)», — подчеркнул он.

По словам Теваняна, приезд армянской оппозиции в Донбасс говорит о том, что в Армении есть силы, которые выступают за развитие и укрепление отношений Еревана и Москвы.

Как отметил армянский оппозиционер, визит в ДНР организован по инициативе местной армянской общины в Донбассе.

Осенью прошлого года Теванян заявлял, что все политические силы Армении должны быть консолидированы, чтобы отправить премьера Никола Пашиняна в отставку.

Ранее в Армении заявили, что не намерены силой возвращать перешедшие Азербайджану территории.

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