Лидер оппозиции Армении посетил Донецк с гуманитарной миссией

Лидер армянского оппозиционного блока «Мать Армения» Андраник Теванян совместно с делегацией впервые посетил ДНР, визит имеет гуманитарный характер. Об этом Теванян заявил в разговоре с журналистами, его слова приводит РИА Новости.
«Беспрецедентное посещение, потому что до этого из Армении никакая делегация политическая не посещала (ДНР. — прим. ред.)», — подчеркнул он.
По словам Теваняна, приезд армянской оппозиции в Донбасс говорит о том, что в Армении есть силы, которые выступают за развитие и укрепление отношений Еревана и Москвы.
Как отметил армянский оппозиционер, визит в ДНР организован по инициативе местной армянской общины в Донбассе.
Осенью прошлого года Теванян заявлял, что все политические силы Армении должны быть консолидированы, чтобы отправить премьера Никола Пашиняна в отставку.
Ранее в Армении заявили, что не намерены силой возвращать перешедшие Азербайджану территории.